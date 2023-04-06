22:21 (мск), источник: ТАСС
В ЛНР сообщили об обстреле Кременной со стороны ВСУ
Повреждены многоэтажные жилые дома.
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ЛУГАНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой район города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), повреждены многоэтажные жилые дома. Об этом в четверг сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«По словам местных жителей, сегодня по центру и окраинам Кременной был нанесен артиллерийский удар украинскими формированиями. По предварительным подсчетам, было около 10 прилетов по жилым районам города. Есть повреждения жилых многоэтажных домов, сгоревшие автомобили и постройки», — написал он в Telegram-канале.
По словам Мирошника, под удар украинских войск могли также попасть здание районной больницы и автомобиль скорой помощи, однако эта информация пока не подтверждена. «О человеческих жертвах информации пока не поступало», — отметил он.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в результате удара по автобусной остановке в Лисичанске три человека погибли, еще один получил ранения.