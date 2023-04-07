По территории Израиля были выпущены ракеты из Ливана и сектора Газа

«В последние дни я ясно дал понять, что наши враги не введут нас в заблуждение. Внутренние дебаты в Израиле не помешают действовать против них, где бы и когда бы это ни потребовалось. Мы все без исключения едины в этом», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, открывая срочное заседание военно-политического кабинета в четверг ночью. Встреча была созвана после того, как израильская территория подверглась обстрелам из Ливана и сектора Газа. Заседание продолжалось больше двух часов. По его итогам сообщалось, что на основе рекомендаций Армии обороны Израиля и сил безопасности «принят ряд решений», которые станут ответом «на стрельбу по израильским гражданам на севере и юге». «Реакция Израиля сегодня ночью и позже заставит наших врагов заплатить высокую цену», — заявил Биньямин Нетаньяху.
Из-за внутриполитического кризиса Кабинет министров в узком составе не собирался больше двух месяцев, а в последние недели и вовсе встал вопрос о судьбе министра обороны Йоава Галанта, который выступил против юридической реформы. Напомним, что Биньямин Нетаньяху объявил об отставке господина Галанта, но официальное уведомление ему об этом так и не отправил. Предполагалось, что министр извинится перед премьер-министром и отставки не будет. Но теперь всем стало резко не до этого.
Еще до заседания военно-политического кабинета состоялось совещание руководителей силовых структур.
Было очевидно, что Израиль жестко ответит на обстрелы своей территории. Йоав Галант дал распоряжение подготовиться к любым возможным вариантам развития ситуации.
Бомбоубежища (как на юге, так и на севере страны) были подготовлены к приему населения. Израильские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что вопрос с Газой решен, предметом дискуссии были варианты ответа на атаки со стороны Ливана. Первые удары по Газе были нанесены сразу после полуночи в пятницу еще до объявления об окончании заседания узкого кабинета. Спустя час палестинские группировки предприняли попытку очередного ракетного удара по территории Израиля. Что касается Ливана, то, согласно сообщениям израильских СМИ, в ходе заседания кабинета было принято решение о нанесении точечных ударов по лидерам «Хамас», находящихся в этой стране.
В районе четырех утра армия сообщила о нанесении ударов по югу Ливана. Утром в пятницу израильская армия отчиталась: на юге Ливана были атакованы три объекта инфрастуктуры «Хамас» около лагеря палестинских беженцев Рашидия, из которого в четверг велась стрельба по израильской территории, в секторе Газа были атакованы 10 объектов «Хамас» — места, где производится оружие и подземные туннели. В свою очередь палестинские группировки в ночь на пятницу выпустили по югу Израиля 44 ракеты. «Армия обороны Израиля не позволит террористической организации “Хамас” действовать с территории Ливана и возлагает на государство Ливан ответственность за каждый направленный огонь, исходящий с его территории», — говорится в сообщении пресс-службы армии.
Израильская оппозиция сразу дала понять, что ждет от правительства жестких мер и поддержит его решения, несмотря на внутриполитические разногласия, которые сотрясают страну уже три месяца. «Наши враги недооценивают нашу внутреннюю силу. Что касается безопасности, то в Государстве Израиль нет ни оппозиции, ни коалиции. Мы будем едины против любого врага», — заявил лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид в опубликованном в соцсетях видеообращении. Еще более жестко выступил также находящийся в оппозиции экс-министр обороны Бени Ганц. «В дни военных действий мы всегда умели объединиться, ставили безопасность превыше разногласий, так будет и в этот раз. Если надо завершить 17 лет тишины на северной границе — сделаем это. Если надо со всей силы ударить по Газе, нет проблем сделать это. Если надо войти в любое место, чтобы обуздать террор, сделаем», — сказал он.
Ситуация в регионе обострилась в середине недели, накануне еврейского праздника Пейсах и в разгар священного для мусульман месяца Рамадан. Напомним, что в ночь на среду израильские силы безопасности вошли в помещение мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, объяснив это тем, что десятки молодых людей в масках забаррикадировались там и начали призывать к беспорядкам. В результате силовых действий пострадали десятки палестинцев, сотни были задержаны, правда ненадолго. Ситуация повторилась в четверг. В арабском мире это было однозначно расценено как покушение на святыню. Последовали также обстрелы израильской территории из сектора Газа. В ответ Израиль нанес удары по Газе, но они были достаточно ограниченными. Теперь конфликт может принять совсем другие масштабы.
Ситуация резко изменилась после обстрела севера Израиля с территории Ливана в четверг днем. Первые сигналы тревоги прозвучали в районе 14:30 (время совпадает с московским).
«Было зафиксировано 34 запуска с территории Ливана на территорию Израиля. Из них 25 запусков были перехвачены “железным куполом”, пять ракет упали на территорию Израиля, еще по четырем запускам информация об их местонахождении уточняется», — говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.
В результате обстрелов пострадали три человека. Однако на этом ситуация не успокоилась. Уже после сообщения израильской армии в сторону Израиля со стороны Ливана были выпущены три минометных снаряда. Таких интенсивных атак по северу Израиля не было с августа 2021 года. Эти удары сопровождались практически параллельным запуском ракет из сектора Газа. А вечером в четверг вспыхнули беспорядки в городах Израиля, где проживает арабское или смешанное население.
Ситуацию на юге Ливана, в районе границы с Израилем, контролирует ливанское движение «Хезболла». И, как правило, там ничего не происходит без его ведома. Однако практически сразу источники саудовского телеканала «Аль-Арабия» сообщили, что «Хезболла» отрицает свою причастность. Одновременно с этим агентство Reuters, ссылаясь на источники в ливанских силовых структурах, сообщило, что ответственность за происшедшее несут палестинские группировки. Ливанская армия вместе с базирующимися в стране миротворцами ООН начала расследование. Были обнаружены ракетные установки и несколько ракет, предназначенных для запуска. Однако кому они могли принадлежать, так и не стало ясно. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что Бейрут выступает против любой эскалации насилия, которая исходит с ливанской территории. Правда, Израиль все равно нашел виновного.
Вечером в четверг пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что осуществить такое количество пусков без предварительной подготовки невозможно и за атакой стоит палестинское движение «Хамас».
По его словам, это был «многоаспектный, но одиночный инцидент», связанный с событиями вокруг мечети Аль-Акса.
Вряд ли это было совпадением, но на текущей неделе Бейрут посетил глава политбюро «Хамас» Исмаил Хания. «Хамас», «Хезболла» и многие иранские военные подразделения относят себя «к силам сопротивления Израилю» и часто координируются друг с другом. Неслучайно господин Хагари, обвиняя «Хамас» в атаках, добавил, что Израиль проверяет причастность к происшедшему Ирана. Что касается «Хезболлы», то только в четверг утром она выпустила сообщение, в котором осудила действия израильской полиции в мечети Аль-Акса, а также пообещала, что поддержит палестинцев во всех мерах, которые «они принимают для защиты, а также для сдерживания врага от продолжения его атак». Сам же господин Хания в четверг провел встречу с руководителями близких к «Хамас» палестинских движений, базирующихся в Ливане, где заявил, что силы сопротивления не позволят «оккупационному правительству реализовать свои планы по иудаизации Иерусалима и разделу мечети Аль-Акса».
На этом фоне МИД Израиля в своем Twitter опубликовал фотографию Исмаила Хании с подписью, что лидер «Хамас» несколько дней назад посетил штаб-квартиру группировки «Бригада Изаддина аль-Кассама» (боевое крыло движения) на юге Ливана. «Эти подразделения были созданы для нападения на Израиль с северного фронта, а не только из Газы. “Хамас” стоит за сегодняшней атакой», — говорится в сообщении.
Одновременно с этим, по информации сайта Walla, израильский МИД отправил главам дипмиссий письмо, в котором предписывал послам проинформировать правительства тех стран, где они аккредитованы, о том, что Израиль намерен ответить на удары по своей территории. В тексте письма также отмечалось, что Израиль ждет «ясных осуждений атак» со стороны мировых столиц. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в своем Twitter также призвал международное сообщество выступить с «четким заявлением против тех, кто несет ответственность за нападения на Израиль». И многие его не разочаровали.
Наиболее решительное заявление в поддержку Израиля сделал Госдепартамент США.
«Мы осуждаем запуск ракет из сектора Газа и Ливана по территории Израиля. Наша приверженность его безопасности непоколебима. Мы признаем за Израилем законное право защищаться от любых проявлений агрессии», — сказал заместитель главы пресс-службы ведомства Ведант Пател. Другие западные страны тоже осуждали ракетные обстрелы территории Израиля, при этом активно призывая все стороны к сдержанности. «Особенно важно сейчас, во время праздников, не допустить дальнейшей эскалации», — заявили, в частности, в МИД Германии.
Тема обсуждалась и на закрытых консультациях членов Совбеза ООН, созванных в связи с ситуацией вокруг мечети Аль-Акса. «Эскалация, которую мы видим сегодня, опасна. Дальнейшая эскалация не поможет решению нынешней ситуации в Иерусалиме (конфликту израильской полиции с палестинцами.— “Ъ”), которая, на наш взгляд, предшествовала тому, что произошло позднее (то есть обстрелы территории Израиля.— “Ъ”)», — сказал журналистам по итогам встречи постпред РФ при ООН Василий Небензя. Его французский коллега Николя де Ривьер призвал «продавливать резолюцию о подлинном, настоящем ближневосточном мирном процессе». Он дал понять: Париж будет делать все возможное, чтобы стороны конфликта как можно скорее «сели за стол и провели переговоры». Между тем постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд выразила обеспокоенность не только «пусками ракет из Газы», но и «диспропорциональным применением силы израильской стороной и тем, что не позволяют оказать помощь раненым (в столкновениях у Аль-Аксы.— “Ъ”)».
Марианна Беленькая, Павел Тарасенко