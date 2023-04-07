Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

«ВТБ зафиксировал новую схему работы мошенников с банковскими клиентами. Получив доступ к личному кабинету пользователя, они стремятся увеличить доступные там лимиты денежных переводов, чтобы расширить сумму денежных средств для вывода на счета дропперов», — говорится в пресс-релизе.
Злоумышленники, как отметили в банке, используют уже стандартные уловки: представляясь сотрудниками госорганов, кредитных или других организаций, они пытаются убедить потенциальную жертву в том, что на нее оформляется кредит или ей нужно сменить «финансовый» или «доверенный» номер телефона.
«Чтобы дополнительно защитить свои средства, мы рекомендуем проверять историю входов в учетную запись, при малейшей угрозе — заблокировать ее или конкретную карту, а также настроить подходящие вам лимиты для денежных переводов», — заявил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.
В прошлом году Банк России выпустил указание, согласно которому с 1 октября 2022 года клиенты могут установить запрет на онлайн-операции либо ограничить параметры транзакции — максимальную сумму для одной операции или лимит на период времени. Запрет также можно установить на выдачу кредитов онлайн.
ВТБ также планирует предоставить клиентам возможность самостоятельно устанавливать самоограничения на дистанционное кредитование.