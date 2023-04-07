Большинство уехавших россиян готовы вернуться, показал опрос Более 60 процентов уехавших из страны россиян готовы вернуться, следует из опроса консалтинговой компании
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
11:46 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 8 915 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 915, летальных исходов из-за ковида — на 38. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 371 случай заражения и 39 смертей, всего с начала пандемии — 22 698 025 и 397 497 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 10 685 против 10 879 днем ранее, до 22 070 993.

За сутки в России госпитализировали 1 167 заболевших ковидом против 1 155 днем ранее (рост на 1%). Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и уменьшилось в 40, еще в 11 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 1 140 против 1 589 днем ранее, до 3 486 395. Умерли девять заболевших (днем ранее — восемь, всего с начала пандемии — 48 512). Количество выздоровевших возросло на 1 401, до 3 293 550.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 874 случая заражения и 1 310 случаев выздоровления, всего с начала пандемии — 1 924 381 и 1 877 150 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 7, до 37 449.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Вулканологи рассказали, какой самый страшный вулкан и почему
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус