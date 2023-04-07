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13:37 (мск), источник: ТАСС

В центре Донецка произошли взрывы

ДОНЕЦК, 7 апреля. /ТАСС/. Взрывы были слышны в центре Донецка в пятницу днем. Как сообщает корреспондент ТАСС, по предварительным данным, есть попадания снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Спецоперация на Украине

Как, в свою очередь, сообщили корреспонденту ТАСС в администрации центрального Ворошиловского района, предварительно, снаряды разорвались в районе крытого рынка. «Предварительно зафиксированы попадания ракет в районе крытого рынка», — сказали в администрации.

По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела пострадали мирные жители. «Украинские нацисты снова обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Есть пострадавшие», — заявил мэр Донецка в своем Telegram-канале.

Кулемзин добавил, что, по предварительным данным, один человек погиб, шестеро ранены.

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