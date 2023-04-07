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13:23 (мск), источник: РБК

СК заочно обвинил экс-министра обороны Украины

Экс-министр президентства Петра Порошенко командовал подразделениями ВСУ, в результате действий которых в Донбассе повреждены 2 тыс. объектов и свыше 500 мирных жителей, заявил СК.

Спецоперация на Украине
Источник: Следственный комитет РФ

СК России заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Степану Полтораку из-за гибели более 500 жителей Донбасса в период с 2014 по 2019 год. Об этом сообщается на сайте ведомства по итогам поездки Александра Бастрыкина в Донецк.

«За обстрелы населенных пунктов ЛДНР, повлекших гибель и ранения мирных жителей, а также разрушение объектов инфраструктуры, обвинение предъявлено бывшему Министру обороны Украины Степану Полтораку, занимавшему данный пост в период с 2014 года по 2019 год», — говорится в сообщении.

СК заявил, что экс-министру вменяется общее командование подразделениями ВСУ, в результате действий которых разрушены или частично повреждены 2 тыс. гражданских объектов, погибли более 530 мирных жителей, ранены более 970.

«Принимаются меры к его розыску и аресту», — заключили в СК.

Полторак — не первый украинский высокопоставленный чиновник, против которого Россия возбудила уголовное дело.

В июне 2022 года СК завел дело против руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Его обвиняют по ч. 1 ст. 205 УК (угроза совершения террористического акта), СК счел публичным выражением «угрозы совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях» его слова из интервью FInancial Times. О каких именно словах Буданова идет речь, в сообщении Следственного комитета не уточнялось, но начальник украинской разведки в интервью изданию говорил об активизации «партизанской деятельности». В конце прошлого года российский СК завел дело по ч. 1 ст. 356 УК «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» против главкома ВСУ Валерия Залужного и других украинских военачальников. При организации российскими военными гуманитарных коридоров в Мариуполе бойцы Нацгвардии Украины «искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города», заявили российские следователи.

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