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Спецоперация на Украине
13:23 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы провести проверку певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — сказал собеседник агентства, уточнив, что соответствующее поручение поступило от Генпрокуратуры России.

Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин ранее направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести соответствующую проверку в отношении певца. Он отмечал, что исполнитель неоднократно выступал с критикой специальной военной операции на Украине, а также произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ.

В конце марта сообщалось, запланированные концерты певца Валерия Меладзе в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону отменены. Комментарием певца ТАСС не располагает.

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