Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — сказал собеседник агентства, уточнив, что соответствующее поручение поступило от Генпрокуратуры России.
Руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин ранее направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести соответствующую проверку в отношении певца. Он отмечал, что исполнитель неоднократно выступал с критикой специальной военной операции на Украине, а также произнес лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ.
В конце марта сообщалось, запланированные концерты певца Валерия Меладзе в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону отменены. Комментарием певца ТАСС не располагает.