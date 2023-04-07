Минобороны: около 260 украинских военнослужащих уничтожено на Донецком направлении

В результате активных действий российских военных были уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубицы «МСТА-Б» и Д-20.
На Краснолиманском направлении потери противника составили более 50 военных, а на Купянском — до 30. На Южнодонецком и Запорожском направлениях в общей сложности было уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а на Херсонском — 14, добавили в Минобороны.
Ранее сегодня ведомство сообщило о ликвидации пункта одесской морской охраны, которая была переброшена в Херсонскую область. По данным Минобороны, потери ВСУ составили около 50 человек.
Накануне, 6 апреля, противник потерял свыше 140 военных на Донецком направлении. На Краснолиманском российские военные уничтожили до 80 украинских военнослужащих, на Купянском — более 50, на Запорожском и Южнодонецком — до 35, а на Херсонском — до 20.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 406 самолетов и 228 вертолетов. Также было сбито почти 3700 беспилотников.