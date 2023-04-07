Российские силы продвигаются из центра Артемовска к западу

Штурмовики рассказали, что украинские части при отступлении подорвали несколько построек в центре. Речь идет в том числе о здании администрации города. Как передает корреспондент РИА Новости, здание налоговой инспекции «сложилось», так как его взорвали изнутри. Он уточнил, что это новая тактика украинских военных. Солдаты ВСУ подрывают дома, чтобы господствующие высоты и крепкие постройки не доставались «Группе Вагнера» и им было легче обороняться.
По мнению бойцов, здание администрации взорвали не только с военной целью, но и с пропагандистской, чтобы на него не вывесили российский флаг и знамя «Вагнера».
«Было немного тяжеловато штурмовать центр. Мы заходили с частных домов, а, как вы видите, тут пошли девятиэтажки и высотки. Было трудновато — пулеметчики, снайперы… Всеми усилиями, всеми орудиями отработали, что-то даже удалось сжечь и выкурить противника оттуда. Была тяжелая задача — взять одну из высоток. Как только за нее зацепились, стало уже гораздо проще», — рассказал боец.
Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.