Крепость в Испании спасут от обрушения при помощи бактерий Они послужат "клеем" и предотвратят оползни, угрожающие историческому памятнику.
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
14Митинг-концерт в «Лужниках»
20:08 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы продвигаются из центра Артемовска к западу

АРТЕМОВСК, 7 апр — РИА Новости. «Группа Вагнера» продвигается к западным кварталам Артемовска в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. По словам одного из бойцов, сейчас отряды находятся рядом с районной администрацией города. Он уточнил, что ее сотрудники отвечали за центр Артемовска. При этом севернее располагается главная администрация, которая также находится под контролем «Группы Вагнера».

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Штурмовики рассказали, что украинские части при отступлении подорвали несколько построек в центре. Речь идет в том числе о здании администрации города. Как передает корреспондент РИА Новости, здание налоговой инспекции «сложилось», так как его взорвали изнутри. Он уточнил, что это новая тактика украинских военных. Солдаты ВСУ подрывают дома, чтобы господствующие высоты и крепкие постройки не доставались «Группе Вагнера» и им было легче обороняться.

По мнению бойцов, здание администрации взорвали не только с военной целью, но и с пропагандистской, чтобы на него не вывесили российский флаг и знамя «Вагнера».

«Было немного тяжеловато штурмовать центр. Мы заходили с частных домов, а, как вы видите, тут пошли девятиэтажки и высотки. Было трудновато — пулеметчики, снайперы… Всеми усилиями, всеми орудиями отработали, что-то даже удалось сжечь и выкурить противника оттуда. Была тяжелая задача — взять одну из высоток. Как только за нее зацепились, стало уже гораздо проще», — рассказал боец.

Артемовск расположен к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путину остался последний шаг до решающего удара по Западу
Россия смогла развеять популярный миф о Западе
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта