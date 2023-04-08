Российская артиллерия ударила по месту размещения ВСУ под Херсоном

«Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, 14 погибших военных ВСУ, восемь раненых», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, российские артиллеристы уничтожили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом в районе Львово.
«Потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых», — уточнил источник.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.
При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.