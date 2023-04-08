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10:27 (мск), источник: © РИА Новости

Российская артиллерия ударила по месту размещения ВСУ под Херсоном

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения ВСУ около Токаревки в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, 14 погибших военных ВСУ, восемь раненых», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, российские артиллеристы уничтожили миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом в районе Львово.

«Потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых», — уточнил источник.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного там после начала военной операции.

При этом Киев не признает легитимность плебисцита и продолжает обстреливать части региона, находящиеся под контролем российских военных. Сейчас они заняли 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется Украиной.

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