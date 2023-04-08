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11:56 (мск), источник: © РИА Новости

Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Над Феодосией сбили ракету, запущенную со стороны Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», — написал он.

Обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов, жертв и разрушений нет, заявил советник Аксенова Олег Крючков.

Украинские власти неоднократно заявляли о своем желании напасть на Крым. В России в ответ не раз предупреждали, что атака на полуостров станет для Киева губительной. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, возможная атака в этом направлении будет означать эскалацию конфликта, за которой последует «неизбежное возмездие» с применением любых видов оружия.

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