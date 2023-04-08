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14:32 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ

За прошедшие сутки российские военные уничтожили три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка в ДНР, Берислав в Херсонской области и Орехов в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Также за сутки средствами ПВО было перехвачено семь ракетных снарядов системы залпового огня HIMARS. В районе населенных пунктов, в частности, Стельмаховка и Лисичанск в ЛНР, были уничтожены семь беспилотников, принадлежащих Украине.

Также российские военные нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ на купянском направлении с помощью РСЗО «Ураган» и «Торнадо-С». Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что ВСУ потеряли до 20 военных и пять единиц техники, среди которой один грузовик с боеприпасами.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев говорил, что снайперы ликвидировали украинских разведчиков на южно-донецком направлении. Он добавил, что группа попыталась провести разведку боем.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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