Крепость в Испании спасут от обрушения при помощи бактерий Они послужат "клеем" и предотвратят оползни, угрожающие историческому памятнику.
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
10В Венеции почти пересохли каналы
02:13 (мск), источник: ТАСС

Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении

ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. /ТАСС/. Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира — начальника штаба батальона “Восток-Ахмат” МО РФ Вахи Хамбулатова хорошо поработали наши беспилотники. Они мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, батальон уничтожил два танка и один БМП. Кадыров отметил, что личный состав батальона «четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований».

«Итог этой операции — уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев», — добавил он.

Кадыров отметил, что личный состав батальона ранее уже пресекал наступление на этом направлении, уничтожив до 10 единиц бронетехники, а также живую силу противника.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Вулканологи рассказали, какой самый страшный вулкан и почему
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Кадыров Рамзан