Кадыров сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении

«Под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира — начальника штаба батальона “Восток-Ахмат” МО РФ Вахи Хамбулатова хорошо поработали наши беспилотники. Они мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции», — написал Кадыров.
По словам главы Чечни, батальон уничтожил два танка и один БМП. Кадыров отметил, что личный состав батальона «четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований».
«Итог этой операции — уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев», — добавил он.
Кадыров отметил, что личный состав батальона ранее уже пресекал наступление на этом направлении, уничтожив до 10 единиц бронетехники, а также живую силу противника.