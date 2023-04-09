NYT: утечка документов США раскрыла план ВСУ по переброске элитных войск под Артемовск

Материалы касаются конца февраля — начала марта и демонстрируют то, что США следили за высшим политическим и военным руководством Украины, чтобы иметь «ясное представление об украинских боевых стратегиях». Утверждается, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предложил на две недели разместить элитные подразделения под своим командованием, чтобы «оттеснить российские силы» от дороги снабжения. Буданов оценивал положение войск своей страны в районе Артемовска как катастрофическое, отмечает издание.
В результате украинские подразделения были переброшены, и их участие, по версии газеты, позволило обеспечить прибытие новых сил и эвакуацию раненых. «Но это стратегически стоило для Украины, которая стремилась сохранить своих самых тренированных и экипированных военнослужащих для контрнаступления в предстоящие недели или месяцы», — указывает издание.
По данным газеты, американские власти опасаются, что серия утечек секретных документов США позволит российской стороне выявить источники информации и заблокировать подобные каналы.
В четверг The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих сведения о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram.
В пятницу издание проинформировало, что в интернете появилась новая партия американских секретных документов по украинской тематике. По его данным, также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.