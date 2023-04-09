Крепость в Испании спасут от обрушения при помощи бактерий Они послужат "клеем" и предотвратят оползни, угрожающие историческому памятнику.
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
18:00 (мск), источник: ТАСС

NYT: утечка документов США раскрыла план ВСУ по переброске элитных войск под Артемовск

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Попавшие в социальные сети секретные документы США о положении военных сил Украины свидетельствуют о том, что руководству этой страны пришлось перебросить в марте под Артемовск (украинское название Бахмут) элитные подразделения, чтобы ВСУ не попали в окружение. Об этом говорится в статье, размещенной в субботу вечером в газете The New York Times.

Источник: AP 2022

Материалы касаются конца февраля — начала марта и демонстрируют то, что США следили за высшим политическим и военным руководством Украины, чтобы иметь «ясное представление об украинских боевых стратегиях». Утверждается, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов предложил на две недели разместить элитные подразделения под своим командованием, чтобы «оттеснить российские силы» от дороги снабжения. Буданов оценивал положение войск своей страны в районе Артемовска как катастрофическое, отмечает издание.

В результате украинские подразделения были переброшены, и их участие, по версии газеты, позволило обеспечить прибытие новых сил и эвакуацию раненых. «Но это стратегически стоило для Украины, которая стремилась сохранить своих самых тренированных и экипированных военнослужащих для контрнаступления в предстоящие недели или месяцы», — указывает издание.

По данным газеты, американские власти опасаются, что серия утечек секретных документов США позволит российской стороне выявить источники информации и заблокировать подобные каналы.

В четверг The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих сведения о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram.

В пятницу издание проинформировало, что в интернете появилась новая партия американских секретных документов по украинской тематике. По его данным, также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Вулканологи рассказали, какой самый страшный вулкан и почему
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта