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02:56 (мск), источник: © РИА Новости

Комплексы ПВО отрабатывают защиту границы в связи с расширением НАТО

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские войска ПВО отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе России в связи с вступлением Финляндии в НАТО и подготовкой Швеции к присоединению к альянсу, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

Источник: © РИА Новости

«Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — сказал Демин.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Четвертого апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

В МИД РФ заявили, что после вступления Финляндии в НАТО и увеличения линии соприкосновения альянса с границами России ситуация в Северной Европе кардинально изменится, для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера.

День войск противовоздушной обороны является памятным днем в Вооруженных Силах РФ и отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. В 2023 году этот день пришелся на 9 апреля.

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