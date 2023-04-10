Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ

Склады боеприпасов были ликвидированы в районах Старицы (Харьковская область) на купянском направлении, Новолюбовки (ЛНР) на краснолиманском направлении и Краматорска (ДНР) на донецком направлении.
Кроме того, российские военные продолжили предпринимать активные действия на донецком направлении, в результате противник потерял более 290 военнослужащих.
Более 120 украинских военных было уничтожено на краснолиманском направлении, свыше 30 — на купянском. Также на южнодонецком и запорожском направлениях в обще сложности потери противника составили до 50 человек, а на херсонском — до 40.
Кроме того, в районе Ямполовки ДНР и Новоберислава Херсонской области были поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны.
Накануне, 9 апреля, Минобороны сообщило об уничтожении более 250 украинских военных на донецком направлении в результате активных действий российских войск. На херсонском направлении потери противника составили до 60 человек, на краснолиманском — до 55, на купянском — до 35. В общем сложности на южнодонецком и запорожском направлениях было уничтожено до 20 украинских военнослужащих.
Также в районах Орехова Запорожской области и Угледара ДНР российские войска ликвидировали склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. В районе Запорожья было уничтожено высокоточным ракетным ударом хранилище с 70 000 тонн топлива, накопленного для обеспечения ВСУ в Донбассе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. С того момента, по данным Минобороны РФ, российские войска уничтожили 406 самолетов, 228 вертолетов, а также более 3700 беспилотников.