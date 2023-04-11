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08:02 (мск), источник: © РИА Новости

Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в ВСУ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр — РИА Новости. Россиянина задержали на Сахалине по подозрению в государственной измене, сообщает пограничное управление ФСБ по Сахалинской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, россиянин планировал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны.

«В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ», — уточняет пресс-служба ведомства.

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