Жителя Сахалина задержали за намерение вступить в ВСУ

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ России по Сахалинской области задержан гражданин России, намеревавшийся выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы, россиянин планировал уехать на Украину транзитом через территорию третьей страны.
«В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ», — уточняет пресс-служба ведомства.