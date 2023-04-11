На «Госуслугах» вернулась возможность удалить аккаунт

В ведомстве уточнили, что взломы производились с «использованием методов социальной инженерии». До возвращения кнопки об удалении аккаунта это можно было сделать только в МФЦ.
31 марта в службе поддержки «Госуслуг» РБК сообщили, что «происходит некая ошибка технического формата». В службе отметили, что непонятно, когда можно будет избежать этой ошибки и удалить учетную запись.
Ситуация с пропажей специальной кнопки совпала с заявлением представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС контр-адмирала Владимира Цимлянского о том, что во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля, призывников будут оповещать в электронном виде.
Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что рассылка повесток через портал будет приравнена к личному вручению, а удаление приложения или аккаунта будет равнозначно уклонению от службы. Его заявление опровергли в Госдуме и Совете Федерации.
10 апреля в Думу внесли поправки, меняющие правила оповещения призывников. В частности, вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или электронно через портал «Госуслуги».
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил РБК, что конкретный механизм рассылки повесток новыми способами будет утвержден постановлением правительства. При этом повестка одному человеку может быть отправлена разными способами. Если у него нет аккаунта на «Госуслугах», то он получит ее традиционным способом.