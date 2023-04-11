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14:45 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Авиация и артиллерия российских военнослужащих уничтожила радиолокатор украинской С-300, склад боеприпасов и американскую станцию контрбатарейной борьбы, заявили во вторник в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в районе населенного пункта Очеретино в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских военных. В районе Дылеевки, также в ДНР, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

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