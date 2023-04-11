ВС России уничтожили радиолокатор наведения С-300 в Запорожской области

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в районе населенного пункта Очеретино в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских военных. В районе Дылеевки, также в ДНР, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.