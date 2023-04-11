Минобороны сообщило о боях штурмовиков ЧВК «Вагнер» в Артемовске

«На донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды [ЧВК] “Вагнер” продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, наступление ЧВК «Вагнер» поддерживают ракетные войска и артиллерия Южной группировки войск, а авиационную и огневую поддержку оказывает оперативно-тактическая авиация.
«За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиацией совершенно 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.
Помимо этого министерство сообщило об уничтожении за сутки более 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении, 30 — на южнодонецком и запорожском, свыше 40 — на купянском и херсонском направлениях. Минобороны отчиталось также об уничтожении радиолокатора для наведения целей украинского С-300, склада артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в ДНР.
Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Его население до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек. Город служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.
Бои за Артемовск продолжаются уже несколько месяцев, в начале марта политическое и военное руководство Украины решило не отступать из города. Зеленский тогда объяснял, что если сдать Бахмут, то российские военные смогут значительно продвинуться, «это была бы открытая дорога в другие города на донецком направлении». При этом он подчеркивал, что город будут оборонять, «пока в этом есть смысл».
Пентагон считает роль Бахмута скорее символической, чем стратегической. Ведомство уверено, что, если Россия возьмет населенный пункт, это необязательно будет означать перелом в конфликте. Аналогичного взгляда придерживается руководство НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг в начале марта не исключил, что ВСУ могут выйти из города «в ближайшие дни».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил, что над администрацией Артемовска подняли российский флаг. «Юридически мы взяли Бахмут», — сказал он. При этом в западных кварталах города, по словам Пригожина, «остался противник».
Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил 10 апреля, что российские силы контролируют более 75% территории Артемовска. Тогда же он подчеркнул, что говорить о полном контроле российской армии над городом пока рано. «Еще идут ожесточенные бои в западной части. Противник сейчас сконцентрировал очередную линию в районе железнодорожных путей», — сказал Пушилин.