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14:53 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о боях штурмовиков ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои по овладеванию центральной частью Артемовска (украинское название — Бахмут) и вытесняют силы ВСУ к западным окраинам города, говорится в сообщении российского Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды [ЧВК] “Вагнер” продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, наступление ЧВК «Вагнер» поддерживают ракетные войска и артиллерия Южной группировки войск, а авиационную и огневую поддержку оказывает оперативно-тактическая авиация.

«За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиацией совершенно 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.

Помимо этого министерство сообщило об уничтожении за сутки более 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении, 30 — на южнодонецком и запорожском, свыше 40 — на купянском и херсонском направлениях. Минобороны отчиталось также об уничтожении радиолокатора для наведения целей украинского С-300, склада артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в ДНР.

Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Его население до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек. Город служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.

Бои за Артемовск продолжаются уже несколько месяцев, в начале марта политическое и военное руководство Украины решило не отступать из города. Зеленский тогда объяснял, что если сдать Бахмут, то российские военные смогут значительно продвинуться, «это была бы открытая дорога в другие города на донецком направлении». При этом он подчеркивал, что город будут оборонять, «пока в этом есть смысл».

Пентагон считает роль Бахмута скорее символической, чем стратегической. Ведомство уверено, что, если Россия возьмет населенный пункт, это необязательно будет означать перелом в конфликте. Аналогичного взгляда придерживается руководство НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг в начале марта не исключил, что ВСУ могут выйти из города «в ближайшие дни».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил, что над администрацией Артемовска подняли российский флаг. «Юридически мы взяли Бахмут», — сказал он. При этом в западных кварталах города, по словам Пригожина, «остался противник».

Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил 10 апреля, что российские силы контролируют более 75% территории Артемовска. Тогда же он подчеркнул, что говорить о полном контроле российской армии над городом пока рано. «Еще идут ожесточенные бои в западной части. Противник сейчас сконцентрировал очередную линию в районе железнодорожных путей», — сказал Пушилин.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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