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14:44 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила девять украинских дронов и «умную бомбу»

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну «умную» бомбу GLSDB, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка Донецкой Народной республики, Маринское, Новая Маячка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 406 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3 736 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 626 танков и других боевых бронированных машин, 1 079 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9 426 единиц специальной военной автомобильной техники.

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