Чихуа-хуа из Флориды стала самой маленькой собакой в мире Рост питомца составляет всего 3,59 дюйма, это чуть больше 9 см
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
Главное
Главные новости к вечеру 11 апреля
11 апреля, источник: © РИА Новости

Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Падение похожего на метеорит объекта наблюдали жители города Богданович, расположенного в 80 километрах от Екатеринбурга.

Падающий с неба объект попал на камеры видеорегистратора автомобиля. Судя по кадрам, он упал в 21.03 по местному времени (19.03 мск), после его падения раздался громкий хлопок.

Еще на одной видеозаписи, размещенной в соцсетях жителей Богдановича, показано, как люди снимают на видео салют во дворе, а на заднем плане с неба падает неизвестный объект.

Официальных комментариев об этом пока не поступало.

Седьмого апреля в иркутском Усть-Куте многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела. Тогда администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером. Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук Сергей Язев считает, что на севере региона было зафиксировано падение болида.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США предложили решение по Украине. Европа пришла в ужас
Названа следующая важная страна, которая порвет с США
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта