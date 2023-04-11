Под Екатеринбургом упал похожий на метеорит неопознанный объект

Падающий с неба объект попал на камеры видеорегистратора автомобиля. Судя по кадрам, он упал в 21.03 по местному времени (19.03 мск), после его падения раздался громкий хлопок.
Еще на одной видеозаписи, размещенной в соцсетях жителей Богдановича, показано, как люди снимают на видео салют во дворе, а на заднем плане с неба падает неизвестный объект.
Официальных комментариев об этом пока не поступало.
Седьмого апреля в иркутском Усть-Куте многочисленные камеры зафиксировали падение небесного тела. Тогда администрация района подтвердила, что жители города могли наблюдать свечение поздно вечером. Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук Сергей Язев считает, что на севере региона было зафиксировано падение болида.