Вулканолог рассказал, чем опасно извержение Шивелуча Людям рекомендуется надевать смоченные водой марлевые повязки
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
08:19 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Боевая работа военнослужащих бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне проведения спецоперации попала на видео. Кадры Минобороны есть в распоряжении РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике показан спецпоезд, в составе которого находятся защищенные платформы, закрытые броней до 20 миллиметров толщиной. На платформах бронепоезда в том числе размещаются вооружения, укрытия для ведения огня, различная техника. Локомотив поезда расположен в середине состава.

Как пояснили в ведомстве, бронепоезд, в частности, предназначен для технической разведки, разминирования, восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями. Кроме того, поезд сопровождает воинские грузы и пассажирские поезда.

Спецпоезд идет с остановками перед мостами и путепроводами. В видео демонстрируется, как на насыпи железнодорожного полотна щупами работают бойцы минно-подрывного взвода. Они проверяют не только полотно, но и пространство под путями на наличие взрывных устройств. Параллельно военнослужащие запускают беспилотник, чтобы обследовать окрестности на предмет подозрительных машин, сооружений и скопления людей.

В голове бронепоезда идет железнодорожная платформа со средствами РЭБ, подавляющими радиоуправляемые взрыватели. Платформа загружена стройматериалами. В случае подрыва она примет основной удар на себя, а стройматериалы помогут восстановить путь.

Основное артиллерийское вооружение поезда — две зенитных спаренных 23-миллиметровых пушки. Они могут работать как по воздушным, так и наземным целям, в том числе поражать бронированную технику противника.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США предложили решение по Украине. Европа пришла в ужас
Названа следующая важная страна, которая порвет с США
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта