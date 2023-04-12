Батарея «Мста-С» уничтожила украинские силы на Запорожском направлении

«В данный момент батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи. На данный момент — это огневая поддержка обороняющихся войск. Огонь по отдельным целям, контрбатарейная борьба, также батарея выполняет задачи с высокоточными боеприпасами. Сегодня работали по самоходной артиллерийской установке противника и скоплениям живой силы украинских военных формирований», — рассказал агентству командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи с позывным «Днепр».
Он подчеркнул, что боеприпасов хватает, а перезарядка гаубиц проводится оперативно.
«Если в орудии заканчиваются боеприпасы, то тут же происходит подвоз. Мы дозаряжаемся и выдвигаемся на огневую позицию», — добавил собеседник агентства.
По словам корреспондента, артиллерийская батарея, вооруженная гаубицами «Мста-С», получила координаты целей со специально запущенного коптера разведки. Несколькими залпами расчеты самоходок поразили вражескую технику и личный состав войск противника, затем, после получения команды на смену позиции, батарея сменила место дислокации, перейдя на новые огневые рубежи, тем самым не попав под ответный удар украинских войск.
Самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С» разработали в 1980-х годах в СССР, неоднократно модернизировалась, с 1989 года стоит на вооружении советской и позже — российской армии. Ее скорострельность достигает десяти выстрелов в минуту при эффективной дальности поражения до 25 километров. Эта гаубица способна применять высокоточные боеприпасы «Краснополь».
Управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» калибра 152 миллиметра оснащены полуактивной лазерной головкой самонаведения, которая срабатывает на луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. «Краснополь» позволяет добиться прямого попадания в объект, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы составляет до 25 километров.