10:21 (мск), источник: РБК Life
Очаг псевдочумы птиц обнаружили в России. Чем это опасно и для человека
Из-за заболевших особей на территории ввели карантин.
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В селе Новодевичье Шигонского района Самарской области обнаружен очаг псевдочумы птиц, об этом сообщает региональное информационное издание «63.ру» со ссылкой на данные местного департамента ветеринарии. Эта болезнь также известна как азиатская чума птиц, или болезнь Ньюкасла.
Как говорится на сайте, с 7 апреля 2023 года в селе действует карантин. Зона возможного распространения заболевания определена в радиусе 5 км. На время карантина домашнюю птицу нельзя выпускать из помещений, запрещено торговать мясом птиц и яйцами, а также вывозить эту продукцию с карантинной территории. Заболевшие особи и контактировавшие с ними птицы будут убиты и сожжены.
Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц) — вирусное заболевание птиц (прежде всего семейства куриных). Болеют преимущественно куры, а также индейки. Восприимчивы голуби, утки, фазаны, перепела, гуси, даже человек, у которого может возникнуть легкое гриппоподобное недомогание, пояснили в Россельхознадзоре. Возбудитель ньюкаслской болезни устойчив к воздействию факторов внешней среды и вследствие этого может переноситься на дальние расстояния, вызывая вспышки болезни.
В замороженных тушках птицы он сохраняет жизнеспособность до шести месяцев, при температуре −30°C — более года, при −65−75°C погибает в течение 30 минут, при −100°C — за несколько секунд.
Ранее птичий грипп был обнаружен в одном из частных хозяйств Калининградской области. В январе 2023 года там был введен карантин в радиусе 5 км от очага поражения, длившийся до 1 марта. Было запрещено ввозить и вывозить птиц, а также инкубационное яйцо. На режимной территории провели дезинфекцию.