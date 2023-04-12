Инфекционист объяснил, в каком случае может возникнуть эпидемия птичьего гриппа H3N8

12 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Китае зафиксирована первая человеческая смерть от H3N8. Этот случай является лишь третьим подтвержденным у людей и первым у взрослого человека.
По словам Позднякова, птичий грипп достаточно давно циркулирует в популяции животных, в частности птиц, поэтому у него есть природные очаги.
«ВОЗ признал этот вирус неистребимым, его невозможно локализовать или уничтожить очаг. Он всегда будет циркулировать среди диких птиц. Люди тоже заболевают. Сначала заболевают домашние птицы, потом люди, которые с ними контактировали при уходе, лечении или забое. К счастью, этот грипп не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Вся профилактика заключается в соблюдении правил гигиены, главное — мыть руки перед едой», — объяснил инфекционист.
Что касается штамма H3N8, это грипп, который преимущественно заражает животных (птицы, лошади, собаки и другие).
«Факт в том, что случаи заражения от человека к человеку единичные, и все они — в Китае. Одна женщина умерла, но у нее было много сопутствующих заболеваний и онкология в анамнезе, поэтому ее иммунная система уже работала плохо. Три случая заболевания — это исключения, которые подтверждают правило, что этот штамм больше специфичен для животных. От человека к человеку вирус не передается, к человеку передается только при тесном контакте с зараженным животным», — уточнил врач.
Новая пандемия же может возникнуть лишь в том случае, если вирус «научится» циркулировать воздушно-капельным путем, утверждает Поздняков.
«Если вирус мутирует и начнет передаваться от человека к человеку, еще и воздушно-капельным путем, то начнется новая пандемия. Это получится вирус, к которому иммунная система популяции совершенно не адаптирована, и он будет летать и поражать большое количество людей. Однако для этого сценария вирус должен этому “научиться”. В реальных условиях такое происходит достаточно редко. К тому же ученые постоянно изучают генетические последовательности, т.е. активный состав, чтобы при необходимости быстро разработать вакцину. Поэтому “противоядие” разработают достаточно быстро», — уверен инфекционист.