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02:11 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ назвали общие потери Украины на основе «слитых» документов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украина в боевых действиях потеряла убитыми и ранеными от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек, утверждает агентство Reuters со ссылкой на утекшие в сеть американские документы.

Спецоперация на Украине

Речь идет о предполагаемых документах американской разведки, подлинность которых агентству не удалось подтвердить независимо.

«Украина понесла общие потери в 124 500 — 131 000 человек, в том числе 15 500 — 17 500 убитыми в бою и 109 000 — 113 500 ранеными в бою», — говорится в материале агентства.

Кроме того, в документах утверждается, что конфликт грозит перерасти в «затяжную войну», которая продолжится и после 2023 года.

Ранее в апреле советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отмечал, что потери среди украинских военных только в Артемовске в ДНР, где идут ожесточенные бои, составили уже от 15 до 20 тысяч человек убитыми.

Газета Politico со ссылкой на оценки американских чиновников в середине марта сообщала, что за время конфликта погибли свыше ста тысяч украинских военных, включая самых опытных солдат.

Такое же число озвучивала в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Позднее эту часть полностью удалили из ее письменного и видеозаявления. Как объясняла Twitter официальный представитель ЕК Дана Спинат, произошла ошибка, а оценка, использованная в обращении фон дер Ляйен, основана на «данных внешних источников». При этом указанное число потерь, по ее словам, охватывало как убитых, так и раненых.

Испанская газета Pais также в минувшем марте сообщала, что всего Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук, как тогда писало издание, отрицает, что ВСУ испытывают нехватку в военных.

Утечка документов

Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в «российских проправительственных Telegram-каналах». Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.

В Минобороны США сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об инциденте, говорил: у России нет сомнений в том, что Вашингтон и Североатлантический альянс прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.

Справка
Утечка документов США о конфликте на Украине. Что важно знатьКак документы могли оказаться в Сети, что в них говорится о планах США и как «слив» может повлиять на ход конфликта — в материале RTVI.
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