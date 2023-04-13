ФСБ представила новые данные о теракте, в котором погиб военкор Татарский

«Руководителями экстремистской организации “Фонд борьбы с коррупцией”* Леонидом Волковым** и Иваном Ждановым** после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя “любыми доступными способами”. <…> Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт», — говорится в релизе.
Вторым непосредственным участником подготовки преступления стал гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов.
Именно он через службу доставки передал Треповой взрывное устройство, замаскированное под гипсовый бюст Татарского.
По указанию украинских спецслужб Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через территорию Латвии. В российской столице он собирал сведения об образе жизни Татарского и местах, где тот бывает. Для этого он купил машину и снял квартиру рядом с жильем Татарского.
После теракта 3 апреля Денисов вылетел в Турцию транзитом через Армению.
Российские спецслужбы планируют объявить фигуранта дела в международный розыск.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге — взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день задержали подозреваемую, петербурженку Дарью Трепову, ее арестовали на два месяца.
В отношении Волкова и Жданова в России возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и экстремизму, в рамках которых они объявлены в розыск.
*Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.