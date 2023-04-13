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Спецоперация на Украине
10:16 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ представила новые данные о теракте, в котором погиб военкор Татарский

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Теракт, при котором погиб военкор Владлен Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции, сообщила ФСБ.

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«Руководителями экстремистской организации “Фонд борьбы с коррупцией”* Леонидом Волковым** и Иваном Ждановым** после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя “любыми доступными способами”. <…> Как результат, 2 апреля Треповой Дарьей был совершен теракт», — говорится в релизе.

Вторым непосредственным участником подготовки преступления стал гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы Юрий Денисов.

Именно он через службу доставки передал Треповой взрывное устройство, замаскированное под гипсовый бюст Татарского.

По указанию украинских спецслужб Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через территорию Латвии. В российской столице он собирал сведения об образе жизни Татарского и местах, где тот бывает. Для этого он купил машину и снял квартиру рядом с жильем Татарского.

После теракта 3 апреля Денисов вылетел в Турцию транзитом через Армению.

Российские спецслужбы планируют объявить фигуранта дела в международный розыск.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге — взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день задержали подозреваемую, петербурженку Дарью Трепову, ее арестовали на два месяца.

В отношении Волкова и Жданова в России возбуждены уголовные дела о публичных призывах к терроризму и экстремизму, в рамках которых они объявлены в розыск.

*Организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России.

**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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