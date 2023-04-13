La Repubblica: Италия установила личности некоторых сообщников Усса при побеге

В статье говорится, что миланская прокуратура восстановила картину побега Усса. Прокуроры полагают, что весь процесс занял несколько часов. Усс покинул Италию на автомобиле, при этом сменив несколько машин, и использовал поддельные документы. Россиянин пересек границу в районе города Триеста. Он въехал в Словению, затем в Сербию, а оттуда уже улетел в Россию.
Следствие полагает, что Уссу помогали шесть или семь человек. По данным La Repubblica, личности четырех или пяти из них установлены.
Кроме того, прокуратура расследует «второй уровень» сообщников Усса. Как пишет La Repubblica, «хирургической» операцией по вывозу Усса из Италии, вероятно, руководили сотрудники российских спецслужб.
Артем Усс был задержан в октябре прошлого года в миланском аэропорту по запросу США. Вашингтон обвиняет его и еще четырех россиян в отмывании денег, нарушении санкций и контрабанде. Фигурантами дела также являются трое венесуэльцев, которые обвиняются в незаконных сделках с нефтью.
При этом в конце октября суд в Москве заочно арестовал Артема Усса по обвинению в отмывании денег в составе организованной группы в особо крупном размере. «Коммерсантъ» писал, что Россия таким образом хочет «перехватить» Усса у США, потребовав его экстрадиции у Италии.
21 марта 2023 года суд в Милане одобрил экстрадицию Усса в США, а 22 марта россиянин сломал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста.
4 апреля Усс сообщил журналистам, что находится в России. «Я в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», ― сказал он.