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14:34 (мск), источник: © РИА Новости

Генпрокуратура проверит видео с предполагаемым убийством солдата ВСУ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура начала проверку размещенного в интернете видео с предполагаемым убийством украинского военнослужащего, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Генпрокуратурой России инициирована проверка фото- и видеоматериалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего. <…> В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», — говорится в заявлении.

Накануне в социальных сетях появилась запись, которая якобы показывает обезглавливание украинского военнопленного российским солдатом.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, прежде всего необходимо проверить достоверность этих кадров и только потом приступить к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

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