Генпрокуратура проверит видео с предполагаемым убийством солдата ВСУ

«Генпрокуратурой России инициирована проверка фото- и видеоматериалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего. <…> В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», — говорится в заявлении.
Накануне в социальных сетях появилась запись, которая якобы показывает обезглавливание украинского военнопленного российским солдатом.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, прежде всего необходимо проверить достоверность этих кадров и только потом приступить к выяснению всех обстоятельств произошедшего.