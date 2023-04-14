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03:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МАГАТЭ заявил о продолжающихся обстрелах в районе Запорожской АЭС

Находящиеся на Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) регулярно слышат обстрелы в этом районе, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он в очередной раз призвал принять меры по защите станции.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По данным МАГАТЭ, рядом с самой АЭС в этом месяце произошли два взрыва наземных мин: первый — 8 апреля, второй — четыре дня спустя. Что стало причиной взрывов, неизвестно.

«Если мы не примем меры для защиты АЭС, наша удача рано или поздно закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья человека и окружающей среды», — подчеркнул Гросси.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. МАГАТЭ обсуждало создание зоны безопасности вокруг станции, но, по версии российского МИДа, достичь договоренности не удалось из-за позиции Украины. В марте Рафаэль Гросси сообщил о разработке новой концепции защиты Запорожской АЭС. Постпред РФ Михаил Ульянов заявил, что инициативу «калибруют», чтобы ускорить ее принятие.

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Лаура Кеффер

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