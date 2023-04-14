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04:09 (мск), источник: © РИА Новости

Под Херсоном заметили танки Leopard

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 апр — РИА Новости. Поставленные киевскому режиму немецкие танки Leopard уже начали действовать на херсонском направлении, а один из них российская диверсионная группа захватила и затопила в болоте, рассказал РИА Новости офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте. Этот факт уже имеется. “Леопарды” здесь, они уже в гостях», — сказал офицер.

Он добавил, что российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наёмники из Германии.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

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