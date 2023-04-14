Помпеи: что мы узнали благодаря раскопкам 13 апреля 1895 года, 128 лет назад, при раскопках Помпей был найден скелет, прозванный впоследствии "античным скупым рыцарем"
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона грозят десятки лет тюрьмы

Подозреваемому в причастности к недавней утечке документов Минобороны США военнослужащему разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии Джеку Тейшейре могут назначить наказание в виде лишения свободы на несколько десятков лет. Об этом сообщает The New York Times.

Во время загрузки произошла ошибка.

Издание отмечает, что Джек Тейшейра был арестован по закону о шпионаже. Принятый в 1917 году закон предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы за передачу информации о национальной обороне, которая может нанести ущерб США или обеспечить преимущество иностранному государству или третьим лицам, не имеющим допуска к таким сведениям.

The New York Times подчеркивает, что подозреваемому может быть предъявлено отдельное обвинение по каждому из попавших в открытый доступ секретных документов.

Представитель Минобороны США сообщил AP, что Джек Тейшейра был специалистом по кибертранспортным системам. По словам собеседника, он обеспечивал защиту связи военных и имел доступ к информации высокого уровня секретности. Знакомый Тейшейры рассказал The Washington Post, что военнослужащий начал публиковать документы в феврале 2022 года.

Он называл конфликт России и Украины «удручающей битвой между двумя странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет», и хотел обратить на него внимание своих друзей.

Вчера, 13 апреля, ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке документов Пентагона. Ранее The New York Times сообщала, что именно Тейшейра был администратором группового чата в Discord, через который в сеть утекли секретные данные американской разведки.

Милена Костерева

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 К чему готовиться россиянам, получившим письма от ЧВК «Вагнер»
Набиуллина рассказала, когда ждать роста рубля
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
скандалырасследование