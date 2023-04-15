01:32 (мск), источник: © РИА Новости
На протестах в Париже задержали 112 человек
ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. На протестах против пенсионной реформы в Париже задержали 112 человек, передает BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы.
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«Как сообщила префектура полиции, 112 человек были задержаны в Париже в пятницу вечером», — говорится в сообщении телеканала.
По словам префекта полиции Лорана Нуньеса, зафиксировано более 30 случаев поджога мусорных баков, также участники акций совершили «много актов насилия».
В пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что полиция в Париже применила слезоточивый газ для вытеснения протестующих с улиц города, после того как они, покинув площадь перед мэрией, устроили спонтанную хаотичную манифестацию.
В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала мощную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.
Вчера Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Глава государства промульгирует новый закон в течение 48 часов, а первые его меры начнут действовать уже 1 сентября.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день «исключительную и народную» протестную акцию.