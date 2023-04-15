01:41 (мск), источник: ТАСС
NYT: обвиняемый в утечках Тейшейра может быть приговорен к 15 годам тюрьмы
Следующее заседание суда пройдет 19 апреля.
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НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в утечках секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра в случае признания виновным может быть приговорен к 15 годам тюремного заключения. С такими оценками выступила в пятницу газета The New York Times.
Ранее в пятницу Тейшейре предъявлены обвинения по двум пунктам — в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, а также в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне. Первый пункт обвинения предполагает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет. По второму пункту обвинения Тейшейра может быть приговорен к десяти годам тюрьмы.
Следующее заседание суда назначено на 19 апреля. Обвиняемый пока останется под стражей.