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17:21 (мск), источник: Аргументы и факты

Упор на зеленое. Какие напитки и еда нейтрализуют канцерогены шашлыка

С чем лучше есть шашлык, чтобы было вкусно, а заодно и полезно? Ведь не секрет, что все приготовленное на углях содержит очень вредные вещества.

Источник: РИА "Новости"

Из-за высокой температуры готовки в таких блюдах много канцерогенов. Например, в шашлыке и прочих барбекю обнаружены гетероциклические амины (ГА), продукты перекисного окисления липидов и полициклические ароматические углеводороды.

Любовь побеждает страх, а знания убивают вред

От названия этих канцерогенов кровь стынет в жилах, но любовь к шашлыку побеждает страх. И к счастью, их эффект можно сильно ослабить с помощью правильно подобранных продуктов. Это было подтверждено даже в ряде серьезных научных исследований. По доброй иронии судьбы, они вкусны и идеально сочетаются с мясом. Более того, многие из них мы уже давно готовим для шашлыка.

Специалисты рекомендуют начать готовиться к пикнику за 1−2 дня, увеличив в рационе количество блюд, сделанных из овощей семейства капустных. Это редис, редька, дайкон, пекинский салат и любые другие виды капусты. В них есть вещества, которые активируют ферменты, расщепляющие ГА. За это время их концентрация увеличится, и организм будет встречать эти канцерогены во всеоружии. Хорошо такие овощи есть и на пикнике.

Делайте ставку на зеленое, не проиграете

«Кроме капуст потребление шашлыка и мяса вообще, всегда нужно сопровождать большим количеством любой зелени, — советует кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. — Это классическое сопровождение для мяса, приготовленного на углях. Но только недавно учеными было доказано, что зелень блокируют негативное действие гема, придающего красный цвет мясу и крови. В его честь назван гемоглобин, переносящий в организме кислород (этот газ связывается именно с гемом). При переваривании гема образуются токсичные вещества, способствующие развитию рака толстого кишечника. Во многом из-за этого даже обычное мясо и было признано канцерогеном в 2015 г. Так вот оказалось, что есть вещество, химическая формула которого очень похожа на гем, способное ослаблять его негативный эффект. И его легко узнать по зеленому цвету — это хлорофилл, придающий цвет зелени и присутствующий практически во всех растениях».

Съедобная радуга против рака

Другой защитный эффект оказывают антиоксиданты. Хорошо доказано, что они тоже ослабляют действие канцерогенов, снижая риск развития рака. Больше всего антиоксидантов в той же зелени, овощах, фруктах и ягодах. Овощные салаты и гарниры традиционное сопровождение для шашлыка, и идеальное с научной точки зрения. Обязательно используйте для готовки помидоры, баклажаны, сладкий перец разных цветов. Чем насыщеннее или ярче цвет, тем больше антиоксидантов в овощах, фруктах и ягодах. Поэтому, детям и взрослым будут очень хороши томатный и другие овощные соки, а так же ягодные нектары или морсы.

Взрослым хочется погорячее

Некоторым взрослым хочется чего-нибудь и погорячее. Нужно понимать, что все крепкие напитки будут плохим выбором. Они будут только усиливать канцерогенное действие барбекю. Идеальный выбор — красное сухое вино. Его цвет обеспечивают антиоксиданты, выходящие из шкурки винограда в раствор при брожении. В Израиле проводились эксперименты, в которых доказали, что такое вино начинает блокировать действие канцерогенов уже в желудке.

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