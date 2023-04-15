12:45 (мск), источник: Коммерсантъ
В Судане конфликт между регулярной армией и Силами быстрого реагирования, военные формирования захватили два аэропорта
В Судане произошли столкновения между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией страны. На этом фоне международный аэропорт в Хартуме прекратил принимать рейсы, сообщает AP. Представители СБР заявили, что СБР взяли под контроль аэропорт в Хартуме, а также аэропорт в городе Мерове. По их данным, армия «понесла большие потери», передает AFP.