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12:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В Судане конфликт между регулярной армией и Силами быстрого реагирования, военные формирования захватили два аэропорта

В Судане произошли столкновения между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией страны. На этом фоне международный аэропорт в Хартуме прекратил принимать рейсы, сообщает AP. Представители СБР заявили, что СБР взяли под контроль аэропорт в Хартуме, а также аэропорт в городе Мерове. По их данным, армия «понесла большие потери», передает AFP.

Источник: Reuters

В ночь на сегодня, 15 апреля, армия Судана заявила, что дислокация СБР в Хартуме и еще нескольких городах была осуществлена без согласования с вооруженными силами. Причиной недовольства армии, в частности, было дислоцирование отрядов СБР у аэропорта в Мерове. В СБР уверяют, что их нахождение в Мерове не выходит за рамки их обязанностей.

СБР были сформированы в 2013 году, военный переворот произошел в стране в 2021-м. После прихода к власти в Судане переходного суверенного совета СБР выступали за передачу властных полномочий гражданским структурам.

В начале апреля в очередной раз было отложено подписание политсоглашения между переходным суверенным советом Судана и представителями оппозиционных организаций, которое предусматривает создание переходной гражданской власти в стране. Причиной была необходимость согласования сроков интеграции СБР в состав вооруженных сил Судана.

Лаура Кеффер

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