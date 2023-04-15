Роскомнадзор начал наказывать онлайн-кинотеатры по закону о пропаганде ЛГБТ

Роскомнадзор выявил у российских онлайн-кинотеатров первые нарушения нового закона о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Там указали, что административные протоколы по соответствующей статье (часть 2 статьи 6.21.2. КоАП) составили в отношении аудиовизуальных сервисов Movix и Peers.TV. Стримингам грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
РКН выявил еще 15 аналогичных нарушений у десяти онлайн-кинотеатров, заявили в ведомстве, но не уточнили, о каких именно сервисах идет речь и какой контент не соответствовал новым нормам. «По всем выявленным нарушениям также будут составлены административные протоколы», — заявил РБК представитель Роскомнадзора.
В Premier изданию сообщили, что не получали предупреждений от Роскомнадзора по поводу неисполнения норм закона о пропаганде ЛГБТ. Представители «Иви» и Wink от комментариев отказались. РБК направил запросы представителям «ЭР-Телеком» (владеет Movix) и Peers.TV, сервисам Okko, «Кинопоиск», Start и Kion.
Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ в декабре 2022 года. До этого в России была запрещена только «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних — соответствующий закон был принят в 2013 году. Новый закон запретил «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений» среди россиян всех возрастов. Он также запретил распространение информации, «способной вызвать желание сменить пол» среди подростков.
Закон также разрешил Роскомнадзору включать ресурсы, распространяющие запрещенную информацию в единый реестр запрещенной информации для последующей блокировки.