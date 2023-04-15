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18:15 (мск), источник: © РИА Новости

Организаторам провокации с танком в Берлине придется заплатить 806 евро

БЕРЛИН, 15 апр — РИА Новости. Власти центрального района германской столицы Митте выписали организаторам провокационной выставки с танком перед диппредставительством России счет на оплату за использование части улицы, сообщает издание BZ Berlin.

Источник: AP 2022

«Власти Митте прислали повторно предупреждение о необходимости оплатить счет», — пишет издание.

Счет в 806 евро выставили организаторам «выставки» с танком перед посольством за пользование обочиной дороги, где стоял трейлер, с помощью которого подбитую военную технику привезли в Берлин.

По данным издания, организаторы среди прочих документов в корреспонденции с властями района не заметили этот счет, поэтому его выставили повторно и с предупреждением о последствиях неуплаты по истечении недели.

В конце февраля проукраинские организаторы установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его дулом в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку ВСУ, но местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами, возлагали к боевой машине цветы, протестуя против поставок оружия Киеву и отдавая дань памяти танкистам. Цветы возложили также и участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине.

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