Организаторам провокации с танком в Берлине придется заплатить 806 евро

«Власти Митте прислали повторно предупреждение о необходимости оплатить счет», — пишет издание.
Счет в 806 евро выставили организаторам «выставки» с танком перед посольством за пользование обочиной дороги, где стоял трейлер, с помощью которого подбитую военную технику привезли в Берлин.
По данным издания, организаторы среди прочих документов в корреспонденции с властями района не заметили этот счет, поэтому его выставили повторно и с предупреждением о последствиях неуплаты по истечении недели.
В конце февраля проукраинские организаторы установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его дулом в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку ВСУ, но местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами, возлагали к боевой машине цветы, протестуя против поставок оружия Киеву и отдавая дань памяти танкистам. Цветы возложили также и участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине.