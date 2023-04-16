Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжёлом состоянии

Он почувствовал ухудшение самочувствия во второй половине дня в субботу, после чего его доставили в больницу в парижском регионе. Причиной проблем со здоровьем 94-летнего политика может являться сердечная недостаточность.
В прошлом году Ле Пен уже попадал в больницу с лёгкой формой инсульта.
Ранее дочь политика лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что не исключает возможности в четвёртый раз в жизни стать кандидатом в президенты Франции. Однако она заметила, что с большим удовольствием заняла бы пост премьер-министра страны.