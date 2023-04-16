Российские силы ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске

«Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем», — рассказал он.
По его словам, российские военные уже заняли центр Артемовска, бойцы группы продвигаются и по другим направлениям, оттесняя ВСУ в западную часть города.
В начале недели основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.
При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец «Группы Вагнера» рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска «выдавливают клещами».
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.