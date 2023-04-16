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12:46 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы ведут бои за железнодорожный узел в Артемовске

АРТЕМОВСК, 16 апр — РИА Новости. Бойцы «Группы Вагнера» ведут бои за основной железнодорожный узел Артемовска в западной части города, заявил РИА Новости боец группы.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем», — рассказал он.

По его словам, российские военные уже заняли центр Артемовска, бойцы группы продвигаются и по другим направлениям, оттесняя ВСУ в западную часть города.

В начале недели основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.

При этом в четверг он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец «Группы Вагнера» рассказал РИА Новости, что украинскую армию из Артемовска «выдавливают клещами».

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

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