«По данным радиоразведки, в район населенного пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой “Восток” ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей», — сказал он.
Группировка войск «Восток» выполняет задачи на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В частности, сегодня бойцы этих подразделений нанесли поражение солдатам ВСУ возле Угледара и Новоселки в ДНР. Также в районе Новодонецкого удалось пресечь деятельность группы украинских диверсантов.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия сегодня поразили командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике и Зализничного в Запорожской области.