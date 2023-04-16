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17:26 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны заявило о подготовке иностранными СМИ провокации в Гуляйполе

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Представители французских СМИ прибыли в населенный пункт Гуляйполе для съемки провокационного материала о российских военных, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«По данным радиоразведки, в район населенного пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой “Восток” ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей», — сказал он.

Группировка войск «Восток» выполняет задачи на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В частности, сегодня бойцы этих подразделений нанесли поражение солдатам ВСУ возле Угледара и Новоселки в ДНР. Также в районе Новодонецкого удалось пресечь деятельность группы украинских диверсантов.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия сегодня поразили командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике и Зализничного в Запорожской области.

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