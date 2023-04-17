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02:09 (мск), источник: © РИА Новости

В Швеции начинаются самые масштабные за последние 25 лет военные учения

ЦЮРИХ, 17 апр — РИА Новости. Крупные военные учения «Аврора-23» с участием 26 тысяч человек стартуют в понедельник в Швеции, это самые масштабные тренировки, которые проводились на территории королевства за последние 25 лет.

Источник: AP 2022

Как сообщили в министерстве обороны страны, в учениях будут задействованы армия, флот, военно-воздушные силы Швеции и подразделения ополчения. Тренировки пройдут преимущественно на юге королевства, острове Готланд и вблизи него.

«Цель учений — усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию… “Аврора-23” — это крупнейшие национальные учения такого рода за последние 25 лет. В них принимают участие 14 стран и около 26 тысяч женщин и мужчин», — говорится в сообщении минобороны.

Помимо военных Швеции в тренировках будут участвовать представители США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции.

Учения завершатся 11 мая.

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