В Швеции начинаются самые масштабные за последние 25 лет военные учения

Как сообщили в министерстве обороны страны, в учениях будут задействованы армия, флот, военно-воздушные силы Швеции и подразделения ополчения. Тренировки пройдут преимущественно на юге королевства, острове Готланд и вблизи него.
«Цель учений — усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию… “Аврора-23” — это крупнейшие национальные учения такого рода за последние 25 лет. В них принимают участие 14 стран и около 26 тысяч женщин и мужчин», — говорится в сообщении минобороны.
Помимо военных Швеции в тренировках будут участвовать представители США, Великобритании, Финляндии, Польши, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Дании, Австрии, Германии и Франции.
Учения завершатся 11 мая.