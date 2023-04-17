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02:34 (мск), источник: ТАСС

С начала вооруженных столкновений в Судане погибли 83 человека

КАИР, 17 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 83 человека погибли, 1 126 получили ранения в результате вооруженных столкновений, начавшихся 15 апреля в Судане между подразделениями армии страны и отрядами сил быстрого реагирования (спецназ, СБР). Такие данные привел представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Источник: AFP 2022

«С начала боевых действий между армией и спецназом [в Судане] погибли не менее 83 человек, 1 126 получили ранения», — отметил представитель организации, слова которого в ночь на понедельник приводит телеканал Al Hadath. Он добавил, что «предметы медицинского назначения, которые были распределены по больницам и госпиталям в столице страны Хартуме до нынешних событий, на настоящий момент исчерпаны».

Он также указал, что «врачи, медперсонал, как и весь сектор здравоохранения, сталкиваются в Хартуме с большими трудностями и проблемами из-за отсутствия безопасности».

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и командующим СБР Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) — его заместителем в совете. Утром 15 апреля начались столкновения между двумя этими структурами возле военной базы в городе Мерове и в Хартуме.

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