С начала вооруженных столкновений в Судане погибли 83 человека

«С начала боевых действий между армией и спецназом [в Судане] погибли не менее 83 человек, 1 126 получили ранения», — отметил представитель организации, слова которого в ночь на понедельник приводит телеканал Al Hadath. Он добавил, что «предметы медицинского назначения, которые были распределены по больницам и госпиталям в столице страны Хартуме до нынешних событий, на настоящий момент исчерпаны».
Он также указал, что «врачи, медперсонал, как и весь сектор здравоохранения, сталкиваются в Хартуме с большими трудностями и проблемами из-за отсутствия безопасности».
Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим суданской армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и командующим СБР Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) — его заместителем в совете. Утром 15 апреля начались столкновения между двумя этими структурами возле военной базы в городе Мерове и в Хартуме.