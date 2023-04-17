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12:01 (мск), источник: © РИА Новости

В Хартуме из-за обстрелов заблокированы россиянка с ребенком

АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости. Среди заблокированных в здании Нубийской митрополии в Хартуме — гражданка России с ребенком, сообщил епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва греческому общественному телевидению ERT.

Источник: AP 2022

«Мы находимся в здании митрополии, не в церкви, потому что церковь — очень высокое здание и опасно там быть (из-за обстрелов. — Прим. ред.). Здесь 15 человек всех возрастов, православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком — девочкой», — сказал митрополит.

Он уточнил, что запасов хватит на несколько дней.

По словам Саввы, у заблокированных в здании нет информации, что происходит снаружи, так как там слишком опасно.

«Ждем, что будет дальше», — сказал он.

Два грека, которых накануне госпитализировали с ранениями, находятся в стабильном состоянии, заключил митрополит.

В Судане идут бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Столкновения начались после того, как СБР на минувшей неделе разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны.

Стороны делают противоречивые заявления. Так, в спецназе утверждают, что военные напали на базу СБР. В армии, в свою очередь, настаивают, что Силы быстрого реагирования атаковали первыми. Кроме того, в войсках опровергают сообщения, что спецназ взял под контроль президентский дворец и международный аэропорт в Хартуме.

Глава переходного суверенного совета Судана и главком Вооруженных сил страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 13 апреля в результате столкновений погибли не менее 83 человек, более 1100 получили ранения.

МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с событиями в Судане и призвал стороны проявить политическую волю, чтобы двигаться к прекращению конфликта. Граждан России среди пострадавших, по данным дипломатов, нет.

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