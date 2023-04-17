СМИ: ВСУ развернули под Артемовском свыше 30 тысяч военных

«Двенадцать украинских бригад численностью порядка 30,5 тысячи человек развернуты на “Бахмутовской оси” (Бахмут — украинское название Артемовска)», — говорится в сообщении издания. Ранее основатель группы Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска рано, под контролем российских сил находится более 80% города. Боец группы рассказал РИА Новости, что украинские войска «выдавливают клещами» из города.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Однако опрошенные РИА Новости военные эксперты выражали сомнения в ценности и актуальности утекших в сеть документов, допуская, что это может быть частью плана по дезинформации России.