В Донецке на мине «Лепесток» подорвался мужчина

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк (Куйбышевский район): на территории кладбища поселок Грабари в результате подрыва на противопехотной мине “Лепесток” получил ранение мужчина 1972 года рождения», — говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Власти ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами «Лепесток», по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин «Лепесток» против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.