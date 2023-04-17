Минобороны сообщило о взятии под контроль РФ еще двух кварталов Артемовска

«На донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск», — говорится в ежедневной сводке.
ВДВ, авиация и артиллерия Южной группировки войск продолжают сковывать ВСУ на флангах в этом районе боевых действий, отметили там. Всего потери противника на этом направлении за сутки превысили 270 военнослужащих и один танк, добавили в Минобороны.
На остальных направлениях российские силы продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям ВСУ. Так, в Запорожской области, в районах населенных пунктов Новоданиловка и Новоандреевка, были уничтожены склад боеприпасов и ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады ВСУ. А на херсонском направлении были поражены гаубица М777 производства США, а также самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».
Вчера, 16 апреля, Минобороны сообщило о взятии под контроль штурмовыми отрядами «Вагнер» двух кварталов в северо-западной и юго-восточной части Артемовска. Ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что отряды контролируют более 80% территории города. При этом говорить о полном окружении Артемовска пока рано, уточнил он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 407 самолетов и 228 вертолетов. Также было сбито более 3760 беспилотников.