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20:21 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Москвы проверит Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Столичная прокуратура проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Д. В. Козловского на предмет дискредитации ВС РФ (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ)», — сказал собеседник агентства.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после его публичных высказываний о специальной военной операции (СВО) на Украине, а также призывов выходить на митинги. В обращении также сказано, что после начала СВО Козловский уехал в США, а в настоящее время планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров в Москве и Санкт-Петербурге.

В ответ на это Козловский в Telegram-канале сообщил, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в США. Также актер заявил, что не призывал к митингам, а соответствующие лозунги выкрикивал на съемочной площадке исторического сериала про революцию перед актерами массовых сцен. Что касается доходов, то, по словам Козловского, он зарабатывает в России, а средства от его участия в благотворительных спектаклях идут в фонд на лечение детей.

Официальным комментарием прокуратуры ТАСС пока не располагает.

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