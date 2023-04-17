Прокуратура Москвы проверит Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Д. В. Козловского на предмет дискредитации ВС РФ (ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ)», — сказал собеседник агентства.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после его публичных высказываний о специальной военной операции (СВО) на Украине, а также призывов выходить на митинги. В обращении также сказано, что после начала СВО Козловский уехал в США, а в настоящее время планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров в Москве и Санкт-Петербурге.
В ответ на это Козловский в Telegram-канале сообщил, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в США. Также актер заявил, что не призывал к митингам, а соответствующие лозунги выкрикивал на съемочной площадке исторического сериала про революцию перед актерами массовых сцен. Что касается доходов, то, по словам Козловского, он зарабатывает в России, а средства от его участия в благотворительных спектаклях идут в фонд на лечение детей.
Официальным комментарием прокуратуры ТАСС пока не располагает.