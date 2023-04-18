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15:17 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовска», — говорится в сводке.

В ведомстве отметили, что бойцам помогали подразделения ВДВ и военнослужащие Южной группировки войск. Среди прочего они пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Для поддержки штурмовиков авиация совершила шесть самолето-вылетов, а артиллерия выполнила 63 огневые задачи. В результате удалось нанести поражение украинским солдатам, выдвигавшимся для контрнаступления в районах Часова Яра и Константиновки в ДНР.

Противник при этом потерял:

  • более 290 военнослужащих и наемников;
  • боевую машину пехоты;
  • три боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • боевую машину РСЗО «Град»;
  • артиллерийскую систему М777 производства США;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

В начале прошлой недели основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.

При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец «Группы Вагнера» рассказал РИА Новости, что украинскую армию «выдавливают клещами» из этого населенного пункта.

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

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