15:17 (мск), источник: © РИА Новости
Российские силы освободили еще три квартала в Артемовске
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Штурмовые отряды освободили еще три квартала в Артемовске, сообщило Минобороны.
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«На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовска», — говорится в сводке.
В ведомстве отметили, что бойцам помогали подразделения ВДВ и военнослужащие Южной группировки войск. Среди прочего они пресекали попытки противника контратаковать с флангов.
Для поддержки штурмовиков авиация совершила шесть самолето-вылетов, а артиллерия выполнила 63 огневые задачи. В результате удалось нанести поражение украинским солдатам, выдвигавшимся для контрнаступления в районах Часова Яра и Константиновки в ДНР.
Противник при этом потерял:
В начале прошлой недели основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики.
При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец «Группы Вагнера» рассказал РИА Новости, что украинскую армию «выдавливают клещами» из этого населенного пункта.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.